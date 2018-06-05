Дети из Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных за лето книгах

Детское отделение Центральной библиотеки № 21, которая находится в Войковском районе, присоединилось к московской программе летнего чтения. Об этом рассказали в администрации культурного учреждения.

— Первые активные читатели уже получили свои дневники для рассказа о прочитанных произведениях, — отметил сотрудник библиотеки. — Итоги мы подведем в сентябре.

Напомним, что в библиотеке также недавно начал свою работу клуб для родителей «Словами мамы».

Адрес библиотеки № 21: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. (жм)