Ещё
Дети из Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных за лето книгах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Дети из Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных за лето книгах 

Управа района Войковский 3 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Детское отделение Центральной библиотеки № 21, которая находится в Войковском районе, присоединилось к московской программе летнего чтения. Об этом рассказали в администрации культурного учреждения.
— Первые активные читатели уже получили свои дневники для рассказа о прочитанных произведениях, — отметил сотрудник библиотеки. — Итоги мы подведем в сентябре.
Напомним, что в библиотеке также недавно начал свою работу клуб для родителей «Словами мамы».
Адрес библиотеки № 21: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. (жм)
Управа района Войковский: последние новости
Рядом с Войковским юные певцы и гимнасты поздравили с праздником защитников отечества Москва полностью готова к проведению выборов в Государственную Думу Собянин открыл движение по Аминьевскому шоссе после реконструкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии141
Банки получили право блокировать карты россиян181
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение