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Новым шефом британской марки Lotus стал китаец из Geely
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Новым шефом британской марки Lotus стал китаец из Geely 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Руководитель британской марки Lotus Жан-Марк Жале объявил о решении покинуть британского автопроизводителя «по собственному желанию». На его место придет вице-президент и технический директор китайской компании Geely Auto Фэнь Циньфэнь.
Жан-Марк Жале возглавлял «Лотус» с 2014 года, перейдя в компанию из Peugeot. Теперь топ-менеджер станет руководителем фирмы JD Classics, которая считается одним из крупнейших в мире продавцов олдтаймеров.
Китайский концерн Geely, уже владеющий маркой Volvo, купил Lotus и малазийскую фирму Proton в прошлом году. В январе 2018-го британский производитель рассказал о стратегии своего развития, которая включает выпуск двух новых спорткаров и вседорожника. В компании утверждали, что будущие модели будут «великолепны» в плане дизайна и аэродинамики, при этом флагманская модель получит карбоновый монокок.
С помощью новых моделей Lotus рассчитывает увеличить продажи автомобилей с 1,6 до примерно 3 тысяч экземпляров в год. Поменяется ли стратегия развития компании после ухода Жале, пока не уточняется.
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