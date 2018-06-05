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Учреждения ФАНО не передадут Министерству просвещения, заявила Голикова
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Учреждения ФАНО не передадут Министерству просвещения, заявила Голикова 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДИВШИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ФАНО, НЕ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОФИЛЯ — ГОЛИКОВА
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