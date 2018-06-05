По инициативе Медведева для водителей могут продлить скидку на просроченный штраф 

По распоряжению Дмитрия Медведева, в ГД направлен новый законопроект. Согласно документу, 20-дневный срок для уплаты половины от суммы административного штрафа должен восстанавливаться, если копия постановления о штрафе поступила по почте позже этого срока. Над законопроектом работало МВД России, сообщает сайт правительства РФ.
«ФедералПресс» ранее писал: комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил проект о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды. Таким образом Госдуме было рекомендовано принять законопроект во втором чтении. Законопроект предполагает, что с 1 января 2019 года региональные дорожные фонды получат новый источник финансирования — туда будут поступать штрафы за нарушения ПДД.