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По инициативе Медведева для водителей могут продлить скидку на просроченный штраф
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По инициативе Медведева для водителей могут продлить скидку на просроченный штраф 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
По распоряжению Дмитрия Медведева, в ГД направлен новый законопроект. Согласно документу, 20-дневный срок для уплаты половины от суммы административного штрафа должен восстанавливаться, если копия постановления о штрафе поступила по почте позже этого срока. Над законопроектом работало МВД России, сообщает сайт правительства РФ.
«ФедералПресс» ранее писал: комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил проект о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды. Таким образом Госдуме было рекомендовано принять законопроект во втором чтении. Законопроект предполагает, что с 1 января 2019 года региональные дорожные фонды получат новый источник финансирования — туда будут поступать штрафы за нарушения ПДД.
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