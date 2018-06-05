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Медведь помог Михаилу доползти до финиша за 30 секунд
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Медведь помог Михаилу доползти до финиша за 30 секунд 

Все новости Новосибирской области 6 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Мише Лобко девять месяцев, для него это первые соревнования. Задача — преодолеть небольшую дистанцию. Родители помогают: завлекают малыша телефоном, но охотнее всего Миша ползет за плюшевым медвежонком.
— Самое главное — участие. Он и так очень рад, что мы пришли на такое мероприятие. Во-первых, для коммуникации. У нас и дочь общительнее стала, и мы с родителями общаемся, узнаем что-то новое, — говорят участники соревнований семья Лобко.
На дистанции
7,5 метра
победитель Кристина Таушканова — к финишу приползла менее чем за 50 секунд.
— Поползли попозже, где-то в 6,5 месяца, прямо перед соревнованиями стала шустро ползти. Интересно стало, тренировались, а она просто взяла и побежала. Ползком! — говорит участница соревнований Татьяна Долгих.
Вместо спортивной формы на маленьких чемпионах — костюмы: пиратов, ягоды, зверей. Семья Масленниковых, например, в шкуре тигров. Маленькая Василина поползет, Миша постарше — он уже побежит, а роль Полины — поддерживать брата и сестренку.
— Мы на самом деле участвуем уже третий год, с третьим ребенком здесь, просто решили украсить праздник и придумали вот такие костюмы, — рассказали участники соревнований Семья Масленниковых.
Еще пять лет назад число маленьких чемпионов не доходило до 50, а в этом году на празднике собралось почти в 10 раз больше семей. Каждый из пятисот маленьких участников вне зависимости от результата получает свой приз. А победителей чемпионата награждают первыми медалями.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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