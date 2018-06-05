Генеральный директор Lotus покидает компанию Classic Car

Гендиректор Lotus Жан-Марк Галес покинул британский производитель спортивных автомобилей по «личным причинам» и присоединился к классическому JD Classics.

55-летнего француза в Lotus заменил Фэн Цинфэн, который является главным техническим директором материнской компании Geely.

В минувшем году состоялась сделка, в результате которой компанию купила китайская фирма-держатель материнской компании Lotus Proton.

Галес руководил Lotus с мая 2014 года, а ранее сидел «на борту» Peugeot. Его шаг стал неожиданностью для отрасли, и Галес сказал Autocar, что он уезжает по личным причинам. Заявление о выпуске JD Classics прозвучало одновременно с объявлением Lotus.

«Для меня большая честь быть назначенным руководителем этой знаковой британской группы спортивных автомобилей. Благодаря глобальным синергетическим эффектам и полной поддержке Geely я уверен, что Lotus обладает прекрасной возможностью реализовать свой полный потенциал как роскошного спортивного бренда, основанного на его инженерном наследии и его будущем продуктовом трубопроводе», — заявил преемник Галеса, Фэн Цинфэн.

В компании считают, что Lotus готова к следующему этапу роста под руководством Feng Qingfeng, где его опыт в легких материалах и спортивных автомобилях станет частью более широкого расширения автомобильного портфеля Geely.