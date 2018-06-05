Ещё
Генеральный директор Lotus покидает компанию Classic Car
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Генеральный директор Lotus покидает компанию Classic Car 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Гендиректор Lotus Жан-Марк Галес покинул британский производитель спортивных автомобилей по «личным причинам» и присоединился к классическому JD Classics.
55-летнего француза в Lotus заменил Фэн Цинфэн, который является главным техническим директором материнской компании Geely.
В минувшем году состоялась сделка, в результате которой компанию купила китайская фирма-держатель материнской компании Lotus Proton.
Галес руководил Lotus с мая 2014 года, а ранее сидел «на борту» Peugeot. Его шаг стал неожиданностью для отрасли, и Галес сказал Autocar, что он уезжает по личным причинам. Заявление о выпуске JD Classics прозвучало одновременно с объявлением Lotus.
«Для меня большая честь быть назначенным руководителем этой знаковой британской группы спортивных автомобилей. Благодаря глобальным синергетическим эффектам и полной поддержке Geely я уверен, что Lotus обладает прекрасной возможностью реализовать свой полный потенциал как роскошного спортивного бренда, основанного на его инженерном наследии и его будущем продуктовом трубопроводе», — заявил преемник Галеса, Фэн Цинфэн.
В компании считают, что Lotus готова к следующему этапу роста под руководством Feng Qingfeng, где его опыт в легких материалах и спортивных автомобилях станет частью более широкого расширения автомобильного портфеля Geely.
Car.ru: последние новости
Жан-Марк Гале добровольно оставляет Lotus Королевская свадьба не обошлась без раритетного Rolls-Royce В России возросли выплаты по ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии141
Банки получили право блокировать карты россиян181
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение