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Россия вложилась в техно— и индустриальные парки
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Россия вложилась в техно— и индустриальные парки 

News.ru 7 часов назад
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому будет 408,76 миллионов рублей будет выделено для предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора под Калугой, технопарка под Липецком, промышленного парка в Ярославской области, индустриального парка под Смоленском, а также индустриального парка в Дагестане. После того, как строительство будет завершено, в Калужской области смогут разместиться до 50 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в Липецкой — до 50 субъектов МСП, в Ярославской — до 10, в Смоленской — до 40, а также до 36 субъектов МСП в Дагестане.
«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими господдержку, увеличится более чем на 1750 единиц», — говорится в пояснении, опубликованном на сайте правительства.
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