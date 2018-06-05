Россия вложилась в техно— и индустриальные парки

Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому будет 408,76 миллионов рублей будет выделено для предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора под Калугой , технопарка под Липецком, промышленного парка в Ярославской области, индустриального парка под Смоленском, а также индустриального парка в Дагестане . После того, как строительство будет завершено, в Калужской области смогут разместиться до 50 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в Липецкой — до 50 субъектов МСП, в Ярославской — до 10, в Смоленской — до 40, а также до 36 субъектов МСП в Дагестане.

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими господдержку, увеличится более чем на 1750 единиц», — говорится в пояснении, опубликованном на сайте правительства.