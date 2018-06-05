Маткапитал можно будет тратить по-новому

Правительство России расширило возможности использования материнского капитала: теперь с его помощью гасить кредиты за жильё можно независимо от сроков возникновения финансовых обязательств.

Ранее средства разрешалось учитывать при перекредитовании, только если долг появлялся до рождения второго и последующих детей.

«Любые изменения, которые делаются по запросу людей, и дают им дополнительную возможность улучшить жилищные условия можно только поддерживать, — заявил « Парламентской газете » председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов . — И хорошо, что федеральное правительство услышало пожелания граждан. Мы надеемся на то, что семьи с маленькими детьми, решившие свой квартирный вопрос с помощью кредита, смогут рассчитаться с ним с помощью нововведений».

Он также напомнил, что его фракция предлагает направлять материнский капитал на покупку семьями отечественных автомобилей. «К сожалению, пока поддержки мы не нашли, — отметил депутат. — Хотя очевидно, что людям даже с двумя детьми требуется транспорт и в сельской местности, и в большом городе: выехать на природу, отвезти детей в кружки или к бабушке в соседнюю деревню. Мы считаем, что такая мера была бы позитивно воспринята в обществе».

В парламент внесено ещё несколько инициатив по дальнейшему расширению использования маткапитала. «Справедливая Россия» уверена, что он пригодится желающим купить, построить или расширить дачный дом, находящийся в нашей стране. Есть идея выдавать эти средства мачехам и отчимам, усыновившим детей своих супругов от предыдущих браков.

Но самым популярным способом применения сертификатов, видимо, так и останется улучшение жилищных условий — за 11 лет существования программы 92 процента из 8 миллионов ее участников распорядились ресурсами именно так. С помощью материнского капитала свой квартирный вопрос решили 4,7 миллионов российских семей.

Мария Багринцева