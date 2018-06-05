Определены победители регионального этапа конкурса «Семья года»

В числе лучших — четыре семьи из семей карельской столицы.

В мае в Петрозаводске прошел отборочный тур регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В числе победителей — четыре семьи, сообщает пресс-служба администрации города.

В номинации «Семья — хранитель традиций» лучшими признаны Артур Павлович, Ирина Владимировна, Виктория Андрей Гавриловы . Отмечается, что они сохраняют семейные ценности и традиции, собирают и хранят документы, связанные с историей семьи. У Гавриловых создан фамильный герб. Важное место в их жизни занимает сохранение семейной реликвии — кантеле. Его автор — Евдоким Гаврилов, дед главы семьи. Семья восстанавливает родовое гнездо — дом в Кинерме.

В номинации «Преодоление» победила семья Лукинских: мама — Наталья Александровна, бабушка — Ирина Николаевна, дедушка — Александр Владимирович, сын — Андрей, дочь — Анастасия.

История семьи прародителей Лукинских Ирины Николаевны и Александра Владимировича начиналась 6 апреля 1880 года. Их предки были поморами — рыбаками на Белом море. В 2007 году родилась уже семья Балакиревых, состоящая из Натальи Александровны и ее мужа. Первенца назвали в честь прадедушки — героя Великой Отечественной войны Андрея. Через год в семье появилась Анастасия. Поведение мальчика отличалось от общепринятого. Трудности продолжались, пока ему не поставили диагноз. Семье приходилось собирать информацию по крупицам и прокладывать свой путь. Начинали с малого — посещения музеев, кукольного театра, кинотеатров, выездные мероприятия. Так появилась семейная традиция — воскресные походы. Благодаря навыкам бабушки Андрей научился свободно передвигаться на лыжах, кататься на роликовых коньках и уверенно держаться на воде. В прошлом году семья стала участниками проекта «Я Могу», освоили технику горных лыж и в своей возрастной категории заняли первое место. Дополнительно Андрей занимается скалолазанием, плаванием (адаптивная физкультура) и учится уверенно кататься на роликовых коньках.

В номинации «Семья-доброволец (волонтер)» победителями признаны Вячеслав Леонидович, Светлана Владимировна, Валерия и Федор Комиссаровы. Семья Комиссаровых — это четыре волонтера и все достижения — общие. Основным добрым делом семья считает сбор книжек и игрушек для детской поликлиники № 1.

Победителями в номинации «Молодая семья» стали Сергей Сергеевич, Елена Михайловна и Артем Бардынины. Семью объединяют общие интересы и увлечения. Родители работают вместе в средней школе № 46. Участвуют во всех мероприятиях и сами являются инициаторами многих дел.