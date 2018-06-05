Кабмин выделил регионам 408 миллионов рублей на бизнес-инкубаторы

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Регионам они предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», говорится в официальном сообщении пресс-службы кабмина.

После завершения строительства технопарков и бизнес-инкубаторов в них в общей сложности смогут разместиться почти 200 предприятий малого и среднего бизнеса. Будет создано около 1750 новых рабочих мест.