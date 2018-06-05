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Кабмин выделил регионам 408 миллионов рублей на бизнес-инкубаторы
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Кабмин выделил регионам 408 миллионов рублей на бизнес-инкубаторы 

Российская Газета 8 часов назад
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 408,76 млн рублей на строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка «Липецк» в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка «Мастер» в Ярославской области, индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области, индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Регионам они предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», говорится в официальном сообщении пресс-службы кабмина.
После завершения строительства технопарков и бизнес-инкубаторов в них в общей сложности смогут разместиться почти 200 предприятий малого и среднего бизнеса. Будет создано около 1750 новых рабочих мест.
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