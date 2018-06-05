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Медведев подписал документ о выделении сельскохозяйственных субсидий
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Медведев подписал документ о выделении сельскохозяйственных субсидий 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Правительство направит 877,74 миллиона рублей для предоставления субсидий Республике Марий Эл и Воронежской области. Распоряжение по этому поводу подписал премьер Дмитрий Медведев.
Средства будут выделены из резервного фонда. Они пойдут на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, уточняется в сообщении пресс-службы правительства.
За счет этих денег планируется реализация 127 инвестиционных проектов, ориентированных на производство яиц, мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, а также молока и овощей.
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