Медведев подписал документ о выделении сельскохозяйственных субсидий

Средства будут выделены из резервного фонда. Они пойдут на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

За счет этих денег планируется реализация 127 инвестиционных проектов, ориентированных на производство яиц, мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, а также молока и овощей.