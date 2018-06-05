Обзор прессы: в России могут вырасти цены на авиабилеты

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей во вторник, 5 июня.

Российские авиакомпании предупреждают о возможном росте цен на перелеты. Это вызвано подорожанием топлива, сообщает «Коммерсантъ». В течение прошлого года его средняя стоимость выросла более чем на 20%. Как вариант, для пассажиров будет введен дополнительный топливный сбор.

Материнский капитал можно тратить по-новому. Правительство разрешило с его помощью гасить кредиты, взятые после рождения второго ребенка. Ранее эти средства можно было направить только на погашение долгов, возникших до этого, сообщает газета «Ведомости»

«Пути отходов». Семь межрегиональных центров переработки мусора могут появиться в России до 2024 года. Они станут частью единой системы управления опасными отходами. Центральное место в ней займет федеральный оператор утилизации, пишет « Российская газета ». Ему будут передавать мусор, с которым не смогут справиться на других полигонах.

Психологическое обследование приемных семей в России хотят сделать обязательным, пишут « Аргументы и факты ». Над этим законопроектом сейчас работает Министерство просвещения. В ведомстве считают, что это позволит оградить детей от граждан с негативными наклонностями. В настоящее время подобная процедура проводится на добровольной основе.

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