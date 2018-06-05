Ещё
Обзор прессы: в России могут вырасти цены на авиабилеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Обзор прессы: в России могут вырасти цены на авиабилеты 

Мир24 9 часов назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей во вторник, 5 июня.
Российские авиакомпании предупреждают о возможном росте цен на перелеты. Это вызвано подорожанием топлива, сообщает «Коммерсантъ». В течение прошлого года его средняя стоимость выросла более чем на 20%. Как вариант, для пассажиров будет введен дополнительный топливный сбор.
Материнский капитал можно тратить по-новому. Правительство разрешило с его помощью гасить кредиты, взятые после рождения второго ребенка. Ранее эти средства можно было направить только на погашение долгов, возникших до этого, сообщает газета «Ведомости».
«Пути отходов». Семь межрегиональных центров переработки мусора могут появиться в России до 2024 года. Они станут частью единой системы управления опасными отходами. Центральное место в ней займет федеральный оператор утилизации, пишет «Российская газета». Ему будут передавать мусор, с которым не смогут справиться на других полигонах.
Психологическое обследование приемных семей в России хотят сделать обязательным, пишут «Аргументы и факты». Над этим законопроектом сейчас работает Министерство просвещения. В ведомстве считают, что это позволит оградить детей от граждан с негативными наклонностями. В настоящее время подобная процедура проводится на добровольной основе.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Рахмон и Медведев обсудили трудовую миграцию и образование Душанбе готов к приему премьеров стран СНГ Медведев поддерживает цифровизацию экономики в СНГ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии149
Банки получили право блокировать карты россиян186
В Донбассе погиб брат Гонгадзе97
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»97
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение