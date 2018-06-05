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Кейси, Бейлейн и Удока претендуют на пост тренера «Детройта»
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Кейси, Бейлейн и Удока претендуют на пост тренера «Детройта» 

SPORT24.ru 3 часа назад
«Детройт» проведет повторное собеседование с бывшим главным тренером Дуэйном Кейси. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Кейси уже встречался с руководством «Пистонс» 31 мая.
Другими кандидатами на пост тренера «Детройта» являются главный тренера команды университета Мичиган Джон Бейлейн и Айме Удока, работающий с 2012 года ассистентом главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича.
Напомним, Кейси по итогам минувшего регулярного чемпионата был признан Тренером года, но был уволен после вылета «Торонто» из плей-офф. «Рэпторс» проиграли «Кливленду» в четырех матчах в серии второго раунда плей-офф.
Место главного тренера в «Детройте» освободилось после увольнения Стэна Ван Ганди, который привел «Пистонс» к 39 победам и второй год подряд не смог выйти в плей-офф.
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