Кейси, Бейлейн и Удока претендуют на пост тренера «Детройта»

«Детройт» проведет повторное собеседование с бывшим главным тренером Дуэйном Кейси. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски , Кейси уже встречался с руководством «Пистонс» 31 мая.

Другими кандидатами на пост тренера «Детройта» являются главный тренера команды университета Мичиган Джон Бейлейн и Айме Удока, работающий с 2012 года ассистентом главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Напомним, Кейси по итогам минувшего регулярного чемпионата был признан Тренером года, но был уволен после вылета «Торонто» из плей-офф. «Рэпторс» проиграли «Кливленду» в четырех матчах в серии второго раунда плей-офф.

Место главного тренера в «Детройте» освободилось после увольнения Стэна Ван Ганди, который привел «Пистонс» к 39 победам и второй год подряд не смог выйти в плей-офф.