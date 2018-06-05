Около 35 миллионов рублей получили приморские семьи с первенцами

Почти 1,2 тысячи заявлений от родителей первенцев поступило в органы соцзащиты Приморья с начала года. На новую демографическую выплату уже направлено около 35 миллионов рублей.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, сегодня получателями меры социальной поддержки по случаю рождения первого ребенка являются более 750 семей — 30% от тех, у кого в этом году родился первенец.

«Мы приглашаем родителей активно обращаться в территориальные отделы департамента или многофункциональные центры для уточнения права на выплату и оформления соцподдержки», — отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева

Напомним, выплата семьям, у которых родился первый малыш, начала действовать в этом году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина . Право на эту меру социальной поддержки предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц.

Ежемесячно на первенца родители получают почти 13,6 тысячи рублей в течение года. По истечении этого срока родители должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

«Это 18-я выплата в поддержку семей с детьми, которые работают в Приморском крае . На год на нее запланировано 341,2 миллиона рублей. А всего в региональном бюджете на реализацию демографического пакета предусмотрели 3,6 миллиарда рублей. Такая финансовая поддержка, гарантированная государством, должна послужить мотивацией к повышению рождаемости в приморских семьях», — считает вице-губернатор края Павел Серебряков

В департаменте напоминают: подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка. Причем если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения.

«Если обратиться после того, как ребенку исполнится шесть месяцев, выплата будет установлена со дня подачи заявления», — уточняют специалисты ведомства.