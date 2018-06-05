Ещё
Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге приобрел областной статус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге приобрел областной статус 

АиФ-Оренбург 7 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Дом-музей семьи Ростроповичей на ул. Зиминской,25 приобрел статус областного. Такое решение принял губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Одну часть передали из муниципальной собственности в областное ведение, другую выкупили у частника. Теперь дом-музей, с которым связана история великой семьи, целиком принадлежит государству.
Как сообщает министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей переживает свое второе рождение. Сейчас идут процедуры оформления документов и передачи прав собственности одному из областных учреждений культуры. Затем дом ждет ремонт и создание новой музейной экспозиции.
Об открытии музея будет сообщено дополнительно.
АиФ-Оренбург: последние новости
Чемпионы из райцентра. Почему жители Переволоцка выбирают спорт? В Оренбурге работники соцзащиты провели флэшмоб В Оренбуржье первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе61
Поклонская ответила на обвинения в безумии141
Банки получили право блокировать карты россиян181
Украинский режиссёр покончил с собой59
В Донбассе погиб брат Гонгадзе96
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение