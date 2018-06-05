Дом-музей семьи Ростроповичей в Оренбурге приобрел областной статус

Юрий Берг. Дом-музей семьи Ростроповичей на ул. Зиминской,25 приобрел статус областного. Такое решение принял губернатор Оренбургской области

Одну часть передали из муниципальной собственности в областное ведение, другую выкупили у частника. Теперь дом-музей, с которым связана история великой семьи, целиком принадлежит государству.

Как сообщает министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей переживает свое второе рождение. Сейчас идут процедуры оформления документов и передачи прав собственности одному из областных учреждений культуры. Затем дом ждет ремонт и создание новой музейной экспозиции.

Об открытии музея будет сообщено дополнительно.