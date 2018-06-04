Правительство России продолжит уделять особое внимание развитию «Сколкова»

«Важно, что «Сколково» привлекает инициативных и амбициозных, талантливых людей. Здесь все больше компаний, которые занимаются разработкой новейших высокоинтеллектуальных технологий. Их выручка в прошлом году составила уже около 80 миллиардов рублей», — отметил Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства также подчеркнул, что кабинет министров будет продолжать уделять внимание развитию «Сколкова». «Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры», — сказал Дмитрий Медведев.