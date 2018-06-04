Правительство России продолжит уделять особое внимание развитию «Сколкова» 

Перед Россией стоит задача совершить научный и технический прорыв. Об этом Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с членами совета фонда «Сколково». На заседании обсудили развитие одноименного инновационного центра.
«Важно, что «Сколково» привлекает инициативных и амбициозных, талантливых людей. Здесь все больше компаний, которые занимаются разработкой новейших высокоинтеллектуальных технологий. Их выручка в прошлом году составила уже около 80 миллиардов рублей», — отметил Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства также подчеркнул, что кабинет министров будет продолжать уделять внимание развитию «Сколкова». «Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры», — сказал Дмитрий Медведев.
Во встрече, которая прошла в библиотеке международной гимназии «Сколково», также принял участие Сергей Собянин.
В преддверии встречи Мэр Москвы осмотрел новую цифровую электроподстанцию «Медведевская». Ее построили на территории инновационного центра «Сколково».