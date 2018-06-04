Правительству посоветовали расширить погашение кредитов маткапиталом

Глава Центра социальных и политических исследований объяснил НСН, почему считает решение правительства назревшим, но недостаточным.

Правительство разрешило погашать кредиты, в том числе ипотечные, из средств материнского капитала. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров считает решение правительства назревшим, но недостаточным.

«Это полезное начинание. Мы знаем, что ситуация с ипотекой, особенно в регионах, где растет безработица, очень сложная. И многие хотят использовать для этого материнский капитал. Также среди многодетных кто-то хотел бы получить возможность купить автомобиль. И много других таких ситуаций, которые сейчас напрямую запрещаются. Поэтому правительству нужно не только это разрешить, но и провести исследование, дать возможность использовать материнский капитал и по другим позициям», — сказал он в беседе с НСН.

Ранее Федоров рассказал НСН, какое пособие может повлиять на состояние жизни и содержание ребенка.