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Правительству посоветовали расширить погашение кредитов маткапиталом
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Правительству посоветовали расширить погашение кредитов маткапиталом 

Национальная Служба Новостей 19 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Центра социальных и политических исследований объяснил НСН, почему считает решение правительства назревшим, но недостаточным.
Правительство разрешило погашать кредиты, в том числе ипотечные, из средств материнского капитала. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров считает решение правительства назревшим, но недостаточным.
«Это полезное начинание. Мы знаем, что ситуация с ипотекой, особенно в регионах, где растет безработица, очень сложная. И многие хотят использовать для этого материнский капитал. Также среди многодетных кто-то хотел бы получить возможность купить автомобиль. И много других таких ситуаций, которые сейчас напрямую запрещаются. Поэтому правительству нужно не только это разрешить, но и провести исследование, дать возможность использовать материнский капитал и по другим позициям», — сказал он в беседе с НСН.
Ранее Федоров рассказал НСН, какое пособие может повлиять на состояние жизни и содержание ребенка.
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