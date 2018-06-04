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Первую стадию косметического ремонта завершили в библиотеке №14
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Первую стадию косметического ремонта завершили в библиотеке №14 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 22 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центральной детской библиотеке №14 закончилась первая стадия косметического ремонта к 1 июня.
— В общей сложности работы разделят на три части. На данный момент завершился ремонт левой половины библиотеки. Там заменили проводку, обновили пол, покрасили стены и потолки. Кроме того, отремонтировали кабели для выхода в интернет. Остальные работы начнутся уже после проведения Чемпионата мира по футболу, — сообщил сотрудник библиотеки Михаил Ильин.
Он отметил, что, несмотря на паузу, косметический ремонт будет завершен в срок.
Добавим, что Центральная детская библиотека №14 находится по адресу: улица Бахрушина, дом 14, строение 1.
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