Первую стадию косметического ремонта завершили в библиотеке №14

В Центральной детской библиотеке №14 закончилась первая стадия косметического ремонта к 1 июня.

— В общей сложности работы разделят на три части. На данный момент завершился ремонт левой половины библиотеки. Там заменили проводку, обновили пол, покрасили стены и потолки. Кроме того, отремонтировали кабели для выхода в интернет. Остальные работы начнутся уже после проведения Чемпионата мира по футболу, — сообщил сотрудник библиотеки Михаил Ильин

Он отметил, что, несмотря на паузу, косметический ремонт будет завершен в срок.

Добавим, что Центральная детская библиотека №14 находится по адресу: улица Бахрушина, дом 14, строение 1.