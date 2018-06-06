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В одной из библиотек Рязанского состоится лекция об Эдварде Григе
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В одной из библиотек Рязанского состоится лекция об Эдварде Григе 

Управа Рязанского района 6 июня 2018
Фото: Эхо района
В библиотеке №106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе, 22 июня состоится лекция «Эдвард Григ — северный гений импрессионизма в музыке». Об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью ЦБС ЮВАО Алексей Тепляков.
— В рамках встречи прозвучат самые известные произведения композитора — две сюиты к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», концерт для фортепиано с оркестром, скрипичные сонаты, — добавил Алексей Тепляков.
Начало в 12.00. Библиотека №106 находится по адресу Зарайская, 56а. (мю)
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