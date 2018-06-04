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Фрагменты фильмов о Горьком покажут в библиотеке вблизи Бутырского района
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Фрагменты фильмов о Горьком покажут в библиотеке вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В библиотеке № 23 имени Горького, расположенной вблизи Бутырского района, состоится мероприятие под названием «Неизвестный Горький». Всех желающих ждут 5 июня.
— Мероприятие посвящено 150-летию Максима Горького. Материалы, которые представят в рамках лекции, основаны на исследовательской деятельности библиотеки. Посетители увидят фрагменты фильмов, повествующих о неизвестных большинству фактах биографии писателя, — сообщили в администрации библиотеки.
Начало в 13.30. Напомним, библиотека № 23 имени Горького находится по адресу: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. Вход свободный. (ак)
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