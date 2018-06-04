На Куусинена устроят детскую викторину «Волшебная коробочка»

В рамках празднования Дня рождения Александра Пушкина, в культурном центре имени В. Ю. Драгунского (библиотека № 43) пройдет тематическая встреча в рамках программы «Открой книгу детям». Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова , в рамках мероприятия будут проведены викторина «Волшебная сказка» и игра «Кот в мешке».

— Дети окунутся в чудесный мир сказок выдающегося писателя, — рассказала Денисова.

Вход свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.

Гостей ждут в среду, 6 июня. Начало в 11.00. Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2.

(ап)