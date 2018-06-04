Новый кампус университета «Сколково» планируется сдать в сентябре 2018 г. Об этом в ходе встречи председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с членами Совета фонда «Сколково» в расширенном составе, сообщил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
«На прошлой неделе прошло заседание Совета фонда, на котором были рассмотрены и утверждены результаты по 2018 г. Мы подробный отчет представим вам (Дмитрию Медведеву — прим. Агентства «Москва») на заседании наблюдательного совета, которое предлагаем вам, Дмитрий Анатольевич, провести в здании уже нового кампуса университета. Его мы планируем сдать в сентябре», — сказал В. Вексельберг.
Инновационный центр «Сколково» — строящийся в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.