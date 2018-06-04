Подсуетились ради «путинских»

В декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал ещё один закон, призванный поддержать молодые небогатые семьи. Теперь с 1 января 2018 года после рождения или усыновления первого или второго ребёнка государство выплачивает пособие в размере прожиточного минимума региона. Однако при одном условии — доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка имеют граждане Российской Федерации , постоянно проживающие на территории Российской Федерации», — говорится в тексте закона, который опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

28 апреля 2018 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников утвердил в постановлении № 88 размер прожиточного минимума для детей за I квартал 2018 года — он равен 11 183 рублям. Выплаты по пособиям сегодня на несколько сотен больше, мамам обещают платить по 11 545 рублей.

«Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного постановлением губернатора Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, и в Новосибирской области сумма выплаты в 2018 году составит 11 545 рублей», — ответили в министерстве труда и социального развития НСО.

Исходя из расчётов, доход на каждого члена семьи в Новосибирской области не должен превышать 17 781 рубля, то есть максимально семья из трёх человек может получать 53 343 рубля, а семья с двумя детьми — не более 71 124 рублей.

За первые пять месяцев в Новосибирской области за пособием обратились почти полторы тысячи семей. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в отдел пособий и социальных выплат по месту жительства — с собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка, справки о доходах семьи, документы, подтверждающие российское гражданство мамы и ребёнка, и реквизиты счёта, куда будут перечислять пособие.

«По состоянию на 21 мая 2018-го за устной консультацией обратилось 1730 граждан, из них подтвердили право на пособие 1438 человек», — прокомментировали число обратившихся за пособием в областном министерстве труда и соцразвития.

Сотрудники министерства подчёркивают, что раньше

информацию ни об одном из пособий так усиленно донести до новосибирцев ещё не пытались — в начале года в роддомах и женских консультациях установили стенды, о пособии рассказывают в ЗАГСах, а объявления развешивали даже в подъездах многоэтажек.

Молодые родители, которые уже успели оформить пособие, говорят о выплатах с опаской — семьи получили пособия, потому что их официальные доходы намного ниже реальных, и они боятся, что об этом узнают в соцзащите. Корреспондент НГС поговорила с несколькими мамами, которые уже оформили пособие, — в обеих семьях родители получают серую зарплату.

В прошлом году Марина В. защитила диплом в НГУЭУ: ещё весной она устроилась менеджером, но вскоре отдел расформировали, а девушку сократили, потому что она не успела отработать в фирме даже три месяца испытательного срока. О беременности Марина узнала уже после сокращения — декретных она не получает, а официальный доход её мужа, продавца стройматериалов, меньше даже двух прожиточных минимумов.

«У мужа белая зарплата 19 тысяч, на руки он больше получает — если премия хорошая, больше 50 тысяч. Но мы по официальным доходам подошли, — рассказывает молодая мама Марина. — Оформили у себя в Ленинском по прописке, потому что живём рядом. Примерно 11 тысяч с чем-то приходит. Пособие заменяет мне декретные. Тратим в основном на подгузники, пелёнки, одежду. Если бы не пособие, нам пришлось бы сильно экономить на себе. Можно сказать, просто повезло, что оно внезапно появилось».

У офис-менеджера Ольги К. история похожая: женщина до родов официально получала минимальный оклад.

«Декретных получаю очень мало — насчитали 3500. Сами понимаете, зарплата сейчас у многих не белая, половину получаем в конвертах. Если бы вся зарплата была бы белая, то пособие, думаю, бы я не могла получить. Мы только отправили документы в соцзащиту Первомайского района. Никакого сверхпакета документов не потребовалось — паспорта, свидетельство о рождении, справки 2-НДФЛ. Конечно, можно ограничиться и десятью тысячами — хватит на памперсы; если кормить грудью, то немного и на мелкие расходы, на одежду останется. Но когда дети маленькие, им нужен и массаж, и бассейн, — если это всё включать, то этой суммы будет мало. Ну а что? Значит, муж должен больше зарабатывать! Мои декретные — это две упаковки хороших памперсов, пособие нам будет хорошей помощью», — объясняет Ольга.

Опасение семей, что их могут лишить пособия, если зарплата станет официальной, вполне оправданно. Соцзащита назначает выплату на один год, а после маме нужно подать новое заявление и снова отчитаться о годовых доходах. Если среднедушевой доход семьи вырастет за 12 месяцев и превысит допустимый максимум, то пособие больше платить не будут.

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