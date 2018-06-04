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Зоны книжного и цветочного обмена оборудуют у библиотеки на Дмитровке
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Зоны книжного и цветочного обмена оборудуют у библиотеки на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 23 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Рядом с библиотекой № 38 на Дмитровском шоссе откроется летняя читальня с зонами книжного и цветочного обмена. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Марина Романова.
— В нашей летней читальне можно будет обменяться не только книгами, но и цветами, — рассказала Романова. — Как показала практика, это очень актуально для читателей нашей библиотеки.
Кроме того, здесь установят столы для настольных игр.
Открытие летней читальни запланировано на среду, 6 июня. Она расположится по адресу Дмитровское шоссе, дом 66. (ео)
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