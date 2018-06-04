Зоны книжного и цветочного обмена оборудуют у библиотеки на Дмитровке

Рядом с библиотекой № 38 на Дмитровском шоссе откроется летняя читальня с зонами книжного и цветочного обмена. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Марина Романова.

— В нашей летней читальне можно будет обменяться не только книгами, но и цветами, — рассказала Романова. — Как показала практика, это очень актуально для читателей нашей библиотеки.

Кроме того, здесь установят столы для настольных игр.

Открытие летней читальни запланировано на среду, 6 июня. Она расположится по адресу Дмитровское шоссе, дом 66. (ео)