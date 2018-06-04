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Медведев посетил международную гимназию в центре «Сколково»
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Медведев посетил международную гимназию в центре «Сколково» 

ТАСС 23 часа назад
СКОЛКОВО, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил интересный дизайн классов международной гимназии инновационного центра «Сколково».
Глава кабмина посетил это учреждение перед началом своей встречи с членами Совета фонда «Сколково».
Проходя по коридорам гимназии, глава правительства зашел на урок второклассников. В соседнем классе он осмотрел организацию пространства и оформление помещения, отметив, что по этим характеристикам гимназия заметно отличается в лучшую сторону от традиционных классов. «Очень интересный дизайн», — резюмировал увиденное Медведев.
После этого глава кабмина побывал в актовом зале, выполненном в виде корабля. Также Медведев осмотрел спортзал, где в это время дети играли в мини-футбол.
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