Медведев посетил международную гимназию в центре «Сколково»

Глава кабмина посетил это учреждение перед началом своей встречи с членами Совета фонда «Сколково»

Проходя по коридорам гимназии, глава правительства зашел на урок второклассников. В соседнем классе он осмотрел организацию пространства и оформление помещения, отметив, что по этим характеристикам гимназия заметно отличается в лучшую сторону от традиционных классов. «Очень интересный дизайн», — резюмировал увиденное Медведев.

После этого глава кабмина побывал в актовом зале, выполненном в виде корабля. Также Медведев осмотрел спортзал, где в это время дети играли в мини-футбол.