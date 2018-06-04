Что лучше — большой зал или маленькая студия?

Между занятиями в традиционном тренажерном зале и небольшой фитнес-студии присутствует некоторая разница. Регулярная физическая активность будет полезна для здоровья вне зависимости от того, где проходят тренировки. Но место для занятий спортом играет большую роль в степени морального удовлетворения от занятий и психологического комфорта. Если выбрать неподходящее место, то мотивация к физическому развитию быстро иссякнет, ее не хватит для реализации всех стремлений.

Выбор места для тренировок — это вопрос предпочтений, нет такого зала, в котором каждый посетитель будет ощущать себя комфортно. Рассматривать нужно только те заведения, в которых в полной мере представлен весь спектр интересующих услуг, возможность добиться цели и реализовать себя будет главной движущей силой.

Уже при первом посещении спортивного заведения тебе должно быть в нем комфортно, такой зал будет мотивировать, вселять надежды, помогать ставить новые цели и продуктивно тренироваться для их достижения.

Спортивные залы — это индустрия с многолетней историей, разные заведения используют разные способы привлечения посетителей. Некоторые клубы мотивируют своих клиентов широким выбором самого современного оборудования, другие делают акцент на интерьерные решения, где-то привлекающим моментом является особая музыка. Каждый из этих способов мотивации верный, так как людей привлекают разные вещи.

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Перед тем, как определиться с выбором клуба, задай себе несколько вопросов.

Как ты хочешь тренироваться?

Если тебя интересуют тренировки кардио, то в приоритете будет зал с большим количеством современных беговых дорожек и других тренажеров для аэробных тренировок, если планируешь нарастить мышечную массу, то потребуется широкий выбор оборудования для силовых тренировок. Если целью является растяжка, то выбирай клубы с классами по йоге и стретчингу, если имеются проблемы со здоровьем, то потребуются универсальные классы оздоровительной направленности, к примеру, пилатес. Если ты еще не знаешь, какими именно тренировками хотел бы заниматься, то лучшим выбором станет заведение широкого профиля, в нем тебе предоставят возможность выбора.

С кем ты хочешь тренироваться?

Для новичков без четкой цели подходят групповые программы, это классы, на которые люди приходят посторонними друг для друга, а чуть позже становятся настоящей командой. Поддержка товарищей по группе будет воодушевлять и подбадривать в сложные моменты, когда захочется бросить все и оставить спорт в прошлом. Еще одно преимущество групповых программ заключается в присутствии профессионального тренера, специалист подскажет, в какую сторону нужно двигаться и что для этого делать. Если ты уже тренируешься по грамотно составленной программе и нуждаешься исключительно в месте для занятий, то подойдет заведение со свободным посещением без привязки к графику группы.

Сколько ты готов платить за посещения?

Посещения фитнес-клуба могут ежемесячно выливаться в крупную сумму, поэтому данный вопрос следует рассмотреть заранее. Перед выбором зала тебе нужно определиться с бюджетом на оплату тренировок каждый месяц. Для человека уверенного в том, что он будет посещать зал регулярно, подойдут заведения с системой абонементов, это намного дешевле, чем суммарная оплата за все посещения. Возможно, приобретение абонемента добавит мотивации к тренировочному процессу, мало кому нравится отдавать деньги и не пользоваться оплаченной услугой. Абонемент может включать в себя ограниченное или неограниченное количество посещений, удобство того или иного варианта оплаты зависит от плотности тренировочного графика и серьезности намерений.

После ответов на эти три простых вопроса выбор заведения осуществится сам собой. Перед тем, как оплатить определенное количество тренировок или приобрести абонемент, обязательно сделай пробный визит. Первое ознакомительное посещение позволит прочувствовать атмосферу клуба и решить, насколько тебе будет приятно в нем находиться.

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