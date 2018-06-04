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Пушкинский день в России отметят в библиотеке Ховрина
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Пушкинский день в России отметят в библиотеке Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 4 июня 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Литературно-музыкальный вечер «Имя славное твое — веков грядущих достоянье», приуроченный к Пушкинскому дню в России, пройдет 6 июня в библиотеке №27 Ховрина. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.
«В программе: участие в литературной викторине «О первом поэте России», чтение стихов, участие в спор—
ситуации на эрудицию и творческую фантазию, просмотр отрывков из произведений Пушкина, аудиоконцерт, песни и романсы на стихи великого поэта», — говорится в сообщении.
Начало мероприятия в 14.00. Всех желающих ждут по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (ео)
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