Пушкинский день в России отметят в библиотеке Ховрина

Литературно-музыкальный вечер «Имя славное твое — веков грядущих достоянье», приуроченный к Пушкинскому дню в России , пройдет 6 июня в библиотеке №27 Ховрина. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.

«В программе: участие в литературной викторине «О первом поэте России», чтение стихов, участие в спор—

ситуации на эрудицию и творческую фантазию, просмотр отрывков из произведений Пушкина, аудиоконцерт, песни и романсы на стихи великого поэта», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 14.00. Всех желающих ждут по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (ео)