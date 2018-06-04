День реки Волги отметили в библиотеке на Ухтомской

В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, состоялось очередное занятие клуба «Живая планета». На этот раз гости библиотеки отметили День реки Волги. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков — Много интересного ребята узнали о реках нашей страны. Затем прошла интерактивная игра «Речной кроссворд». Творческая мастерская «В тихой речке…» завершила мероприятие, — сообщил Тепляков. Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ео)