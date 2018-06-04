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День реки Волги отметили в библиотеке на Ухтомской
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День реки Волги отметили в библиотеке на Ухтомской 

Управа района Лефортово 4 июня 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, состоялось очередное занятие клуба «Живая планета». На этот раз гости библиотеки отметили День реки Волги. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Много интересного ребята узнали о реках нашей страны. Затем прошла интерактивная игра «Речной кроссворд». Творческая мастерская «В тихой речке…» завершила мероприятие, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ео)
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