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Игры, эстафеты и конкурсы для детей прошли в библиотеке на улице Лавочкина
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Игры, эстафеты и конкурсы для детей прошли в библиотеке на улице Лавочкина 

Управа района Ховрино города Москвы 4 июня 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 1 июня, в библиотеке №45 на улице Лавочкина прошло мероприятие «Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно!», посвященное Дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«С большим удовольствием маленькие непоседы участвовали в играх-эстафетах, показали свои знания литературных произведений в конкурсе «В гостях у книжки» и игре «Сочиняем сказку». В завершение ребят ждал мастер-класс, во время которого каждый смастерил свою «волшебную полянку» с душистыми цветами, вокруг которых порхают бабочки, пчелки, божьи коровки и жуки», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №45 находится по адресу: ул. Лавочкина, д.16, корп.2. (ео)
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