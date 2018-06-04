Игры, эстафеты и конкурсы для детей прошли в библиотеке на улице Лавочкина

В пятницу, 1 июня, в библиотеке №45 на улице Лавочкина прошло мероприятие «Счастье, солнце, дружба — вот что детям нужно!», посвященное Дню защиты детей. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.

«С большим удовольствием маленькие непоседы участвовали в играх-эстафетах, показали свои знания литературных произведений в конкурсе «В гостях у книжки» и игре «Сочиняем сказку». В завершение ребят ждал мастер-класс, во время которого каждый смастерил свою «волшебную полянку» с душистыми цветами, вокруг которых порхают бабочки, пчелки, божьи коровки и жуки», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека №45 находится по адресу: ул. Лавочкина, д.16, корп.2. (ео)