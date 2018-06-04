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Концерт «Время одуванчиков» прошел в Лианозовской библиотеке
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Концерт «Время одуванчиков» прошел в Лианозовской библиотеке 

Управа района Лианозово 4 июня 2018
Фото: Управа района Лианозово
В последний день весны, 31 мая, в Лианозовской библиотеке в рамках литературно-музыкальной гостиной «Свеча» состоялся концерт авторской песни «Время одуванчиков». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Барды Татьяна Сергеева и Андрей Кучумов провели душевную встречу, пригласили друзей и любителей авторской песни, проводили весну и встретили лето, — уточнили в библиотеке.
Напомним, Лианозовская библиотека находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 91. Часы работы: со вторника по субботу с 12.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 20.00. (ео)
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