Концерт «Время одуванчиков» прошел в Лианозовской библиотеке

В последний день весны, 31 мая, в Лианозовской библиотеке в рамках литературно-музыкальной гостиной «Свеча» состоялся концерт авторской песни «Время одуванчиков». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

Напомним, Лианозовская библиотека находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 91. Часы работы: со вторника по субботу с 12.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 20.00. (ео)