В День защиты детей юные читатели библиотеки № 190 стали участниками мастер-класса

1 июня в библиотеке № 190 состоялся мастер-класс для юных читателей. Ребята сделали портреты своих друзей из шерстяных ниток.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), День защиты детей Африки (16 июня) и День Белых Орхидей (праздник ребёнка «из пробирки») (первое воскресенье апреля).

А 6 июня в библиотеки отметят день рождения Пушкина. В этот день библиотека № 190 проведет для ребят от шести лет литературную игру по его знаменитым сказкам. Об этом сообщается в паблике библиотеки во «Вконтакте». Мероприятие «Я в гости к Пушкину спешу» начнется в 16.00. Вход свободный! В библиотеке № 190 предупреждают ребят, что сказки к занятию нужно будет перечитать!