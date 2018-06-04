День защиты детей отметили в «Путевой библиотеке»

В воскресенье, 3 июня, в библиотеке №64 Алтуфьевского района состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Об этом рассказала заведующая библиотекой Инара Гочияева.

— Мы интересно провели время, встретились с детским писателем Екатериной Ждановой, посмотрели мультфильм «Как Маша поссорилась с подушкой», послушали концерт в исполнении юных пианистов, поучаствовали в мастер-классе «Пусть всегда будет солнце» и конкурсе детских рисунков на асфальте, — уточнила Инара Гочияева.

Напомним, библиотека №64 находится по адресу: Путевой проезд, д. 38А. (ео)