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Для юных читателей библиотеки № 190 провели мастер-класс
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Для юных читателей библиотеки № 190 провели мастер-класс 

Коньково 4 июня 2018
Фото: Коньково
В библиотеке № 190 отметили День защиты детей. Посетители детского отдела библиотеки стали участниками творческого мастер-класса.
Ребята сделали портреты своих друзей из шерстяных ниток.
А 6 июня в библиотеки отметят день рождения Пушкина. В этот день библиотека № 190 проведет для ребят от шести лет литературную игру по его знаменитым сказкам. Об этом сообщается в паблике библиотеки во «Вконтакте». Мероприятие «Я в гости к Пушкину спешу» начнется в 16.00. Вход свободный! В библиотеке № 190 предупреждают ребят, что сказки к занятию нужно будет перечитать!
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