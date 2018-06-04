Для юных читателей библиотеки № 190 провели мастер-класс

В библиотеке № 190 отметили День защиты детей. Посетители детского отдела библиотеки стали участниками творческого мастер-класса.

Ребята сделали портреты своих друзей из шерстяных ниток.

А 6 июня в библиотеки отметят день рождения Пушкина. В этот день библиотека № 190 проведет для ребят от шести лет литературную игру по его знаменитым сказкам. Об этом сообщается в паблике библиотеки во «Вконтакте». Мероприятие «Я в гости к Пушкину спешу» начнется в 16.00. Вход свободный! В библиотеке № 190 предупреждают ребят, что сказки к занятию нужно будет перечитать!