Детская библиотека на Челюскинской заключит с юными читателями «договор» на лето

Детская библиотека №68 (ул. Челюскинская, д. 2) предлагает заключить «договор» на чтение книг. «Контракт» поможет привить детям интерес к чтению: по условиям ребята должны будут прочитать за лето определенное число произведений. Как сообщили в пресс-службе ЦБС СВАО, акция «Программа летнего чтения» продлится с 1 июня по 31 августа.

— Впервые такая акция проводилась в Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара еще 14 лет назад. В этом году к ней присоединились 11 библиотек СВАО, — сообщили в ЦБС СВАО.

По условиям «договора» ребятам нужно будет прочитать не менее трех книг; сделать записи в читательском дневнике и затем подготовить двухминутную презентацию о самом интересном произведении. Их нужно будет «сдать» в библиотеку по окончании лета. Финалисты акции по традиции получают приятные подарки. (иб)