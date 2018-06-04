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Жители РФ смогут погасить кредиты с помощью маткапитала
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Жители РФ смогут погасить кредиты с помощью маткапитала 

РИАМО 22 часа назад
Фото: РИАМО
Российские власти утвердили новые правила, позволяющие использовать материнский капитал для погашения кредита вне зависимости от того, когда он был взят, передает Федеральное агентство новостей.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами. Постановление дает право расходовать средства маткапитала на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость», — сообщил Медведев.
Ранее российское законодательство разрешало погашение ипотечных и других кредитов за счет маткапитала только в том случае, если займ был взят до рождения второго ребенка и последующих детей.
Это не первая инициатива правительства, направленная на совершенствование системы поддержки молодых семей.
Как сообщалось ранее на сайте издания, в феврале бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова выступила с предложением выплачивать материнский капитал всем семьям с двумя и более детьми.
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