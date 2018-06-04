Жители РФ смогут погасить кредиты с помощью маткапитала

Российские власти утвердили новые правила, позволяющие использовать материнский капитал для погашения кредита вне зависимости от того, когда он был взят, передает Федеральное агентство новостей

«Людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами. Постановление дает право расходовать средства маткапитала на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость», — сообщил Медведев.

Ранее российское законодательство разрешало погашение ипотечных и других кредитов за счет маткапитала только в том случае, если займ был взят до рождения второго ребенка и последующих детей.

Это не первая инициатива правительства, направленная на совершенствование системы поддержки молодых семей.