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Кабмин РФ выделил 1,55 млрд рублей на поддержку машиностроения
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Кабмин РФ выделил 1,55 млрд рублей на поддержку машиностроения 

ТАСС 6 июня 2018
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 1,55 млрд руб. субсидий российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.
В пояснительной записке к документу поясняется, что за счет выделенных средств будет создано не менее 30 сервисных центров по послепродажному обслуживанию продукции этих отраслей машиностроения.
Предполагается, что субсидии будут способствовать развитию экспорта продукции автомобилестроения, сельскохозяйственного железнодорожного машиностроения, дополнительной загрузке производственных мощностей, в том числе в смежных отраслях.
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