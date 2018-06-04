Ещё
Житель Самары стал первым волжанином, переплывшим Керчинский пролив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Житель Самары стал первым волжанином, переплывшим Керчинский пролив 

Волга Ньюс 4 июня 2018
По словам дочери рекордсмена, он является тренером спортивной школы для взрослых и готовит любителей к заплывам на открытой воде. Николай — мастер спорта СССР по морскому многоборью и пятиборью, четырехкратный чемпион СССР и России.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре прошла встреча с внучкой писательницы и мемуаристки Анастасии Цветаевой и внучатой племянницей Марины Цветаевой Сызранские депутаты приняли новый Устав города В Самарской детской библиотеке стартуют летние чтения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии149
Банки получили право блокировать карты россиян186
В Донбассе погиб брат Гонгадзе97
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»97
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение