3 женщины приняли участие в соревновании по слэклайну на каблуках

Чанша, 4 июня / Синьхуа / — Три женщины приняли участие в соревновании по хождению по натянутому тросу на высоких каблуках в центральнокитайской провинции Хунань.

Канады и Женщины из Франции США прошли по 25-милиметеровому тросу через горы на высоте 1,400 м над уровнем моря в Государственном лесопарке Чжанцзяцзе в конце мая.

Несмотря на легкий ветер и морось, участница из Франции Мими Гедо преодолела 55-метровый каньон на 5-сантиметровых каблуках за 9 минут 24 секунды, и тем самым, одержала победу в соревновании.

Гедо занималась слэклайном около 6 месяцев и отметила, что парк является «очень красивым местом, чтобы тренироваться».

Канадская участница Миа Нобле преодолела дистанцию за 22 минуты и 36 секунд. В то время как участнице из США Фейт Дикей не удалось дойти до конца.

На прошлой неделе во время проведения соревнования на высоте 1400 м над уровнем моря выступила французская группа Houle Douce. Музыканты сыграли традиционные китайские произведения, джаз и свинг, балансируя на веревках, натянутых над пропастью.

"Когда я выступаю в воздухе, создается ощущение, что я лечу и моя музыка тоже", — сказала участница группы Люси Ботиву. -0-