3 женщины приняли участие в соревновании по слэклайну на каблуках 

Чанша, 4 июня /Синьхуа/ — Три женщины приняли участие в соревновании по хождению по натянутому тросу на высоких каблуках в центральнокитайской провинции Хунань.
Женщины из Франции, Канады и США прошли по 25-милиметеровому тросу через горы на высоте 1,400 м над уровнем моря в Государственном лесопарке Чжанцзяцзе в конце мая.
Несмотря на легкий ветер и морось, участница из Франции Мими Гедо преодолела 55-метровый каньон на 5-сантиметровых каблуках за 9 минут 24 секунды, и тем самым, одержала победу в соревновании.
Гедо занималась слэклайном около 6 месяцев и отметила, что парк является «очень красивым местом, чтобы тренироваться».
Канадская участница Миа Нобле преодолела дистанцию за 22 минуты и 36 секунд. В то время как участнице из США Фейт Дикей не удалось дойти до конца.
На прошлой неделе во время проведения соревнования на высоте 1400 м над уровнем моря выступила французская группа Houle Douce. Музыканты сыграли традиционные китайские произведения, джаз и свинг, балансируя на веревках, натянутых над пропастью.
"Когда я выступаю в воздухе, создается ощущение, что я лечу и моя музыка тоже", — сказала участница группы Люси Ботиву. -0-