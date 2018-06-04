А. Кибовский: Внебюджетный доход московских библиотек за три года увеличился более чем в три раза

Внебюджетный доход библиотек Москвы за последние три года увеличился более чем в три раза, превысив 170 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«За последние три года внебюджетный доход библиотек увеличился в три раза. Во многом благодаря тому, что они нашли новые формы работы. В прошлом году библиотеки заработали около 174 млн руб. внебюджетных средств — еще три года назад эта цифра составляла около 52 млн руб. Мы изменили типовые уставы, разрешили делать новые сервисы, передали библиотекам культурно-досуговую функцию. Поэтому сейчас библиотеки стали работать не просто на выдачу книг — там появились анимационные, обучающие, развивающие, детские программы», — сказал А. Кибовский.

Глава департамента отметил, что сейчас многие библиотеки уже стали культурными центрами со своей уникальной тематикой. Среди них есть библиотеки, посвященные авиации, высоким технологиям, искусству комикса, графической истории и другому. У каждой из них уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд.

В ведении департамента культуры Москвы на сегодняшний день находится 440 библиотек. Масштабное обновление сети началось в 2015 г. Тогда был проведен краудсорсинг-проект «Моя библиотека». Более 11 тыс. участников предложили 5,5 тыс. идей, 79 инициатив были одобрены и приняты к реализации в 2016-2018 гг. В 2016 г. также были организованы 11 летних читален в парках Москвы. Еще через год в библиотеках обновили 1,7 тыс. компьютеров для сотрудников, установили специальные счетчики для подсчета посетителей, начали проект «Точки роста» в 54 библиотеках, а также запустили портал «Списанные книги».