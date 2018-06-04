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В Серебряном бору состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО
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В Серебряном бору состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО 

Управа района Хорошево-Мневники 4 июня 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На территории памятника природы «Серебряный бор» в рамках спортивного праздника «Открытие летнего спортивного сезона» состоялось вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
— Комплекс ГТО является важной ступенькой на пути развития личных качеств молодого поколения, тем ценнее получить знак отличия ВФСК «ГТО» из рук олимпийских чемпионов, — отметили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Вручили знаки отличия комплекса «ГТО», а также поздравили с открытием летнего спортивного сезона директор ГБУ «Центра физической культуры и спорта СЗАО» Департамента спорта и туризма Москвы Вадим Богиев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Мнацакан Искандарян, советник депутата Московской городской Думы Сергей Богданов. (мо)
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