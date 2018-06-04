В Серебряном бору состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО

На территории памятника природы «Серебряный бор» в рамках спортивного праздника «Открытие летнего спортивного сезона» состоялось вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

— Комплекс ГТО является важной ступенькой на пути развития личных качеств молодого поколения, тем ценнее получить знак отличия ВФСК «ГТО» из рук олимпийских чемпионов, — отметили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.