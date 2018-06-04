В библиотеке на 1-й Новокузьминской стартовала программа летнего чтения

Московская программа «Лето — время увлечений» открылась в центральной детской библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Елена Юдина.

— Приглашаем всех читателей принять участие в акции. Для этого нужно заполнить договор и получить читательский дневник на единой кафедре библиотеки. Давайте читать хорошую литературу и делиться своими впечатлениями, отзывами друг с другом. Лето — прекрасное время для чтения любимых книг, — добавила Елена Юдина

Напомним, что детская библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)