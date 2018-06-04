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В библиотеке на 1-й Новокузьминской стартовала программа летнего чтения
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской стартовала программа летнего чтения 

Управа Рязанского района 4 июня 2018
Фото: Управа Рязанского района
Московская программа «Лето — время увлечений» открылась в центральной детской библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Елена Юдина.
— Приглашаем всех читателей принять участие в акции. Для этого нужно заполнить договор и получить читательский дневник на единой кафедре библиотеки. Давайте читать хорошую литературу и делиться своими впечатлениями, отзывами друг с другом. Лето — прекрасное время для чтения любимых книг, — добавила Елена Юдина.
Напомним, что детская библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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