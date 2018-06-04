В Самаре прошла встреча с внучкой писательницы и мемуаристки Анастасии Цветаевой и внучатой племянницей Марины Цветаевой

Встречу организовали при содействии самарского цветаеведа, сотрудника Мемориального дома-музея М. И. Цветаевой в Болшеве Юрия Рощупкина. В этот день он был одним из гостей многофункционального зала в библиотеке, так же как Любовь Наумова, одна из организаторов литературного фестиваля «Цветаевский костер» в Тимашево.

Ольга Трухачева в последние годы активно занимается популяризацией творческого наследия семьи Цветаевых. «Сейчас моя профессия — внучка Цветаевой», — шутит Ольга Андреевна.

Анастасия Цветаева , ее бабушка, подобно старшей сестре, связала свою жизнь с литературой. Известность ей принесли проза и эссеистика. Ее первая книга, философское произведение «Королевские размышления», вышла в 1915 году. После революции 1917 г. были написаны книги «Голодная эпопея», «SOS, или Созвездие Скорпиона», «Старость и молодость», «Сказ о звонаре московском», «Моя Сибирь», «Amor» и другие. А книга «Воспоминания» выдержала девять изданий и не раз переиздавалась за рубежом.

Ольга Андреевна рассказала самарцам о родословном древе Цветаевых, о знаменитых представителях этой семьи, среди которых был и отец Марины и Анастасии — замечательный историк, филолог и искусствовед, создатель и первый директор Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Иван Владимирович Цветаев. Рассказала об их жизни, творчестве, о трудностях, выпавших на их долю. При этом Ольга Андреевна ссылалась на воспоминания, которые сохранились в записях ее бабушки. Кстати, Анастасия Ивановна, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю (десять лет сталинских лагерей, ссылка, изъятие сочинений), дожила почти до 99 лет, сохранив ясность ума, физическую активность (до глубокой старости каталась на коньках) и тягу к творчеству. А заветом ее жизни, как вспоминает внучка, были слова: «Отдавай, и тебе больше вернется».

Самара оставила след в семье Цветаевых. Здесь дважды побывали Иван Владимирович и его супруга Мария Александровна Мейн. Доводилось здесь бывать и детям Марины Цветаевой — Георгию (Муру) и Ариадне Эфрон

Отдельно Ольга Турхачева затронула вопрос сохранения творческого наследия своей семьи. Сейчас она хлопочет о создании еще одного музея Цветаевых, уже девятого по счету. Ольга Андреевна передала в дар самарской библиотеке несколько книг со своими автографами. Среди них — «Интимный дневник» Марины Цветаевой и фотолетопись ее жизни.