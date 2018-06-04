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Какая именно это гвоздика?
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"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Какая именно это гвоздика? 

7dach.ru 4 июня 2018
Фото: 7dach.ru
Это моё недавнее приобретение, названия не знаю. Какая-то с виду простая, но всё же необычная — никогда раньше таких не видела.
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