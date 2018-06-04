Легендарному тренеру по борьбе Дмитрию Миндиашвили исполняется 85 лет

«Самое главное в жизни — быть чем-то полезным другим». Легендарный тренер, воспитавший олимпийских чемпионов. Таких больше не делают.

Сегодня 85-летний юбилей празднует Дмитрий Миндиашвили — настоящая глыба российского спорта. Почётный мастер спорта, заслуженный тренер России , СССР и Грузии , он воспитал трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина . И это только вершина айсберга. Но самое главное, он дал правильное воспитание и путёвку в жизнь огромного количеству детей, которые ему за это очень благодарны.

Детство и первые шаги в борьбе

Миндиашвили родился в 1933 году. Стоит ли говорить, насколько тяжёлые были тогда времена. Его родители жили в деревне, работали на земле и дали сыну правильное воспитание, базирующееся на честности и уважению к людям. С особой теплотой он вспоминает своего деда Иасе, который считался одним из самых респектабельных людей в деревне. Поражало, что даже в 90 лет дедушка работал в колхозе наравне с молодыми пацанами, и это производило колоссальное впечатление на юного Миндиашвили. Имея хороший пример перед глазами, легендарный в будущем тренер стал приобретать навыки лидера, который проявлялись в таких простых вроде бы вещах как право на проведение разминки на уроках физкультуры. Уже тогда Миндиашвили начала понимать, что ему нравится преподавательская деятельность. Пусть и понимал он это тогда не слишком сознательно.

«Я горжусь тем, что связал свою судьбы с воспитанием молодого поколения. Когда они приходят тренироваться ко мне, я беру их судьбу на себя. Что это значит? Меня касается всё: как он учится, где живёт, на ком женится, кто у него родился, как у него сложится жизнь в дальнейшем. Для меня огромное счастье, как из ребёнка получается большая личность. Очень важно, чтобы он служил своему Отечеству, и мне за него не приходилось бы краснеть». После армии он отправился на строительство железной дороги Абакан-Тайшет в Сибирь. Туда он ехал за своей любимой девушкой Тамарой, на которой впоследствии женился и создал прекрасную семью. В Красноярске он окончательно понял, что хочет посвятить свою жизнь борьбе. Миндиашвили стал чемпионом Красноярского края , выступал на всесоюзных соревнованиях. Он отмечает, что наибольшее влияние в тот момент оказал тренер Владимир Крутьковский. «Владимир Кириллович был личным адъютантом Рокоссовского во время Великой Отечественной войны. Главный тренер сборной России. Он помог развитию борьбы именно в Сибири. То, что я стал тренером, полностью его заслуга. Он произвёл на меня такое впечатление, что я до сих пор ему благодарен. Педагог высочайшего уровня, замечательный организатор. Требовательный, но заботливый».

«Деньги не должны стоять на первом месте»

Во всех своих интервью Миндиашвили подчёркивал, что деньги никогда не должны быть приоритетом при выборе любимого дела. Он начинал работу тренером по сути на общественных началах. Было непросто, учитывая, что тогда у него уже была семья, которую надо было кормить. Миндиашвили очень благодарен своей супруге за то, полностью его поддерживала и понимала. «Своих ребят-спортсменов я всегда настраивал на то, что мы занимаемся любимым делом, занимаемся для того, чтобы развиваться духовно, нравственно и физически. Конечно, наша профессия позволяет посмотреть мир, причем, бесплатно, за счет государства. Это надо ценить, быть благодарными за такую возможность. Но и наш „ответ“ должен быть адекватным. Надо показывать высокие результаты на европейских и мировых коврах и татами, чтобы радовать земляков, родственников, друзей, чтобы прославлять свою фамилию, родной край, страну. Этот тезис лежит в основе моей методики, моей психологии, моей работы».

Собственно, эта цитата лучше всего даёт понять, как ему удалось воспитать такое количество больших спортсменов. Его знаменитый ученик Иван Ярыгин на Олимпиаде установил фантастический рекорд, который невероятно побить. Тот одержал восемь побед за 7 минут и 20 секунд в общей сложности. Но даже после таких побед Миндиашвили не позволял своим подопечным расслабляться и перемещать концентрацию с тренировок на деньги. Юбиляр рассказывал, что однажды Ярыгину предлагали очень серьёзные финансы и квартиру в Киеве на Крещатике. Миндиашвили был уверен, что потеряет ученика, но тот только посмеялся в ответ на предложение и порвал письмо. Такое же отношение к делу он воспитал и в другом своём титулованном подопечном — Бувайсаре Сайтиеве.

«Никогда не смогу понять спортсменов, употребляющих допинг»

Миндиашвили практически всю сознательную жизнь провёл в мире спорта, поэтому ему очень тяжело воспринимать ситуацию с использованием допинга. В его времена такой проблемы не было, потому что не могло быть в принципе. Миндиашвили ставит в пример своих учеников Ивана Ярыгина и Виктора Алексеева , которым даже уколы не ставили. При этом тренер уверен, что проблему ни в коем случае нельзя зарывать глубоко в землю, а необходимо решать как можно быстрее. Несмотря на весь негатив, крутящийся в СМИ в отношении России в этом вопросе, Миндиашвили уверен, что в стране осталось много отличных специалистов, которые в состоянии готовить олимпийских чемпионов без использования запрещённых препаратов.

«Мои ребята даже таблетки от кашля во время простуды выбрасывали, они просто выходили на ковер и всех побеждали. Меня всегда спрашивали: «Чем ты их кормишь?» Я отвечал: «Сибирским снегом, приезжайте!» Никогда не смогу понять спортсменов, употребляющих допинг. Они же ставят под удар и свою спортивную карьеру, и собственное здоровье. Я всегда говорю, что самый лучший допинг — это научно обоснованные, хорошо продуманные планы подготовки спортсменов. Надо работать! В день по десять часов вкалывать, чтобы показать хороший результат на ковре. Уверен, что допинг употребляют только те, кто боится выступать».

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