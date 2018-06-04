Правительство на этой неделе обсудит с нефтяными компаниями параметры налогового маневра

По его словам, общие параметры налогового маневра согласованы.

министерство энергетики, ФАС, «Мы общие параметры в правительстве согласовали — министерство финансов Минэкономразвития . Но есть множество деталей. Договорились о том, что процедура формирования всех деталей налогового манёвра будет проходить с участием нефтедобывающих компаний, с тем чтобы мы нашли сбалансированное решение. В течение текущей недели такой диалог состоится», — отметил Козак, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Ранее, в конце мая текущего года Козак [заявлял] (https://rns.online/energy/Pravitelstvo-mozhet-opredelitsya-s-zaversheniem-nalogovogo-manevra-v-techenie-dvuh-nedel-2018-05-25/), что правительство может принять решение по срокам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли в течение двух недель.