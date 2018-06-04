Ещё
Тренера «Вест Хэма» ограбили в Чили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Тренера «Вест Хэма» ограбили в Чили 

Газета.Ru 4 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Мануэля Пеллегрини и его жену ограбили в Чили, сообщает The Sun.
По информации издания, инцидент произошел в Сантьяго. Грабители отобрали у жены специалиста сумочку. Отмечается, что семья Пеллегрини в результате происшествия не пострадала.
После совершенного преступления грабители устроили перестрелку с сотрудниками правопорядка, а также угнали автомобиль, который затем бросили. В настоящее время злоумышленников разыскивают.
Пеллегрини на своей странице в твиттере поблагодарил полицию Чили за оперативную реакцию.
Ранее сообщалось, что бывший тренер мадридского "Реала" и английского «Манчестер Сити» Пеллегрини возглавил «Вест Хэм».
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Зидан объявит об уходе с поста главного тренера "Реала" 31 мая Волейболистка помедитировала голой на пляже Фехтовальщица Егорян поразила подписчиков своим сексуальным купальником
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»112
В Донбассе погиб брат Гонгадзе100
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии152
Банки получили право блокировать карты россиян186
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение