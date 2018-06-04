Тренера «Вест Хэма» ограбили в Чили

Главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Мануэля Пеллегрини и его жену ограбили в Чили , сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в Сантьяго. Грабители отобрали у жены специалиста сумочку. Отмечается, что семья Пеллегрини в результате происшествия не пострадала.

После совершенного преступления грабители устроили перестрелку с сотрудниками правопорядка, а также угнали автомобиль, который затем бросили. В настоящее время злоумышленников разыскивают.

Пеллегрини на своей странице в твиттере поблагодарил полицию Чили за оперативную реакцию.