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Летние чтения проводят в детско-юношеской библиотеке
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Летние чтения проводят в детско-юношеской библиотеке 

Администрация городского округа Щербинка 4 июня 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Мероприятие в библиотеке
Детство навсегда останется самой беззаботной порой для многих из нас — это светлый и солнечный праздник. Детско-юношеская библиотека г. Щербинки на ул. Спортивная проводит мероприятия для детей с рекомендацией литературы, которая поможет совершить путешествие вокруг света и не позволит скучать все лето.
В этом году программа летних чтений называется «За 90 дней лета — вокруг света!». Работа ведется как с организованными группами детей, так и индивидуально.
Летом главная задача библиотеки заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить их кругозор, научить творчеству, общению, бережному отношению к природе, привить любовь к книге.
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