Летние чтения проводят в детско-юношеской библиотеке

Мероприятие в библиотеке

Детство навсегда останется самой беззаботной порой для многих из нас — это светлый и солнечный праздник. Детско-юношеская библиотека г. Щербинки на ул. Спортивная проводит мероприятия для детей с рекомендацией литературы, которая поможет совершить путешествие вокруг света и не позволит скучать все лето.

В этом году программа летних чтений называется «За 90 дней лета — вокруг света!». Работа ведется как с организованными группами детей, так и индивидуально.

Летом главная задача библиотеки заключается в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить их кругозор, научить творчеству, общению, бережному отношению к природе, привить любовь к книге.