Вячеслав Малафеев: у сборной России есть все, чтобы выходить из группы 

Черчесов огласил заявку на ЧМ. Рауш, Нойштедтер, Чалов, Ташаев и Джанаев в нее не попали (фото)
"Соперники нам по зубам, да и стены родные помогут, главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений. В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников.
Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в "Зените" собраны очень сильные футболисты, которые могут решат высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами", — цитирует Малафеева ТАСС.