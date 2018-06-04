Вячеслав Малафеев: у сборной России есть все, чтобы выходить из группы

Черчесов огласил заявку на ЧМ. Рауш, Нойштедтер, Чалов, Ташаев и Джанаев в нее не попали (фото)

"Соперники нам по зубам, да и стены родные помогут, главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений. В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников.