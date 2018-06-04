Легендарному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили исполнилось 85 лет 

Сегодня, 4 июня, 85 лет исполняется великому российскому тренеру, наставнику выдающихся спортсменов, создателю красноярской Академии борьбы Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили.
Дмитрий Миндиашвили родился в 1933 году в Тбилиси. В 1964-м окончил Красноярский педагогический институт. Тренерскую работу он начал в 1958 году, а с 1968-го участвовал в подготовке сборных команд СССР и России по вольной борьбе.
В 1973 году Дмитрий Миндиашвили создал и возглавил Школу высшего спортивного мастерства по борьбе в Красноярске (ныне — Академия борьбы) В этом году академия тоже отмечает юбилей — 45 лет со дня основания. Все это время Миндиашвили был ее бессменным руководителем, и только в мае этого года ушел с поста президента Академии борьбы, оставшись в ней почетным тренером.
Отметим, что академия была образована после победы в 1972 году на Олимпийских играх Ивана Ярыгина, ученика Дмитрия Миндиашвили, и за время работы аоспитала несколько поколений чемпионов.
Дмитрий Миндиашвили — Почетный гражданин Красноярского края, награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».
Фото: Крайспорт