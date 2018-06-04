Ещё
Легендарному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили исполнилось 85 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легендарному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили исполнилось 85 лет 

РИА «ФедералПресс» 4 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 4 июня, 85 лет исполняется великому российскому тренеру, наставнику выдающихся спортсменов, создателю красноярской Академии борьбы Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили.
Дмитрий Миндиашвили родился в 1933 году в Тбилиси. В 1964-м окончил Красноярский педагогический институт. Тренерскую работу он начал в 1958 году, а с 1968-го участвовал в подготовке сборных команд СССР и России по вольной борьбе.
В 1973 году Дмитрий Миндиашвили создал и возглавил Школу высшего спортивного мастерства по борьбе в Красноярске (ныне — Академия борьбы) В этом году академия тоже отмечает юбилей — 45 лет со дня основания. Все это время Миндиашвили был ее бессменным руководителем, и только в мае этого года ушел с поста президента Академии борьбы, оставшись в ней почетным тренером.
Отметим, что академия была образована после победы в 1972 году на Олимпийских играх Ивана Ярыгина, ученика Дмитрия Миндиашвили, и за время работы аоспитала несколько поколений чемпионов.
Дмитрий Миндиашвили — Почетный гражданин Красноярского края, награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».
Фото: Крайспорт
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Голикова: к решению проблем демографии надо привлечь академиков Сын Аршавина и Барановской стал конферансье По инициативе Медведева для водителей могут продлить скидку на просроченный штраф
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»112
В Донбассе погиб брат Гонгадзе100
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии152
Банки получили право блокировать карты россиян186
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение