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Медведев встретится с членами Совета фонда «Сколково»
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Медведев встретится с членами Совета фонда «Сколково» 

ТАСС 4 июня 2018
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет встречу с членами Совета фонда «Сколково» в расширенном составе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
В мероприятии примут участие вице-премьер Максим Акимов, сопредседатель Совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, президент некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» — сопредседатель Совета фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
Глава кабмина уделяет большое внимание развитию «Сколково», регулярно принимает участие в мероприятиях центра, в том числе на его площадке. Медведев не раз отмечал важную роль, которую «Сколково» призвано сыграть в развитии экономики страны. В частности, еще осенью 2017 года он призвал центр включиться в реализацию программы «Цифровая экономика». Премьер напомнил, что «Сколково» также активно участвует в реализации Национальной технологической инициативы.
Глава правительства констатировал, что проект «Сколково» «не просто состоялся, а успешно развивается». Он назвал этот проект одним из крупных заделов для построения экономики будущего. Премьер отметил, что число резидентов «Сколково» в 2017 году достигло более 1,6 тыс., а объем их выручки за 2016 год — почти 50 млрд рублей.
Глава кабмина подчеркнул, что «Сколково» уже превратилось в настоящий город. Здесь функционирует университет, более трети преподавателей которого имеют опыт работы за рубежом. Всего же в «Сколково» трудятся более 3 тыс. человек, для жизни и работы которых создается все необходимая инфраструктура.
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