Медведев встретится с членами Совета фонда «Сколково»

Глава кабмина уделяет большое внимание развитию «Сколково», регулярно принимает участие в мероприятиях центра, в том числе на его площадке. Медведев не раз отмечал важную роль, которую «Сколково» призвано сыграть в развитии экономики страны. В частности, еще осенью 2017 года он призвал центр включиться в реализацию программы «Цифровая экономика». Премьер напомнил, что «Сколково» также активно участвует в реализации Национальной технологической инициативы.

Глава правительства констатировал, что проект «Сколково» «не просто состоялся, а успешно развивается». Он назвал этот проект одним из крупных заделов для построения экономики будущего. Премьер отметил, что число резидентов «Сколково» в 2017 году достигло более 1,6 тыс., а объем их выручки за 2016 год — почти 50 млрд рублей.

Глава кабмина подчеркнул, что «Сколково» уже превратилось в настоящий город. Здесь функционирует университет, более трети преподавателей которого имеют опыт работы за рубежом. Всего же в «Сколково» трудятся более 3 тыс. человек, для жизни и работы которых создается все необходимая инфраструктура.